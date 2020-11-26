Франция признает Карабах? Азербайджан в ярости

В среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Правда, резолюция носит рекомендательный характер.

Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН рассказал, зачем сейчас Франции мог потребоваться такой шаг, когда конфликт в регионе пошел на убыль.

«Франция, Россия и США являются коспонсорами Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, однако решения этой группы никаких последствий не имели. Тот факт, что этот конфликт нашел свое разрешение без участия Минской группы, девальвирует роль Франции и США. Так что это попытка просто напомнить о себе», - сказал эксперт.

Вторым фактором, который отметил Рубинский, является наличие во Франции значительной армянской диаспоры, которая пользуется влиянием и именно под ее давлением Франция признала геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 годах.