Франция признает Карабах? Азербайджан в ярости
Эксперты рассказали в эфире НСН, зачем Франция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт.
В среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Правда, резолюция носит рекомендательный характер.
Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН рассказал, зачем сейчас Франции мог потребоваться такой шаг, когда конфликт в регионе пошел на убыль.
«Франция, Россия и США являются коспонсорами Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, однако решения этой группы никаких последствий не имели. Тот факт, что этот конфликт нашел свое разрешение без участия Минской группы, девальвирует роль Франции и США. Так что это попытка просто напомнить о себе», - сказал эксперт.
Вторым фактором, который отметил Рубинский, является наличие во Франции значительной армянской диаспоры, которая пользуется влиянием и именно под ее давлением Франция признала геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 годах.
В Армении, как и ожидалось, восприняла документ с большим воодушевлением. «Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку», - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян заявил НСН, что после подписания соглашения о прекращении военных действий внутри Армении назрел огромный политический кризис.
«Речь идет о политическом согласии – сейчас в стране острый политический кризис, раскол в обществе и протестные настроения, которые проявляются в агрессивной форме, а парламентская оппозиция не участвует в работе парламента. И ситуация эта будет усугубляться», - подчеркнул политолог.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий. Согласно документу, Армения должна вернуть Азербайджану значительную часть территорий, а на линию соприкосновения враждующих сторон в Карабахе вводятся российские миротворцы.
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