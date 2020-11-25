Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха
Сенат Франции одобрил резолюцию, призывающую правительство страны признать Нагорно-Карабахскую Республику, передаёт РИА Новости.
Документ поддержали 305 сенаторов, и лишь один проголосовал против. Однако резолюция носит рекомендательный характер, французское правительство не обязано исполнять её положения.
Проект документа о признании НКР был внесён во французский парламент 18 ноября. Его авторы призывают власти признать республику, сделав это «инструментом переговоров для установления прочного мира». В резолюции также указана необходимость оказания гуманитарной помощи жителям Карабаха, открытия гуманитарных коридоров, проведения международного расследования военных преступлений в зоне вооружённого конфликта на Южном Кавказе.
Кроме того, проект о признании Нагорно-Карабахской республики поступил во французское Национальное Собрание, где будет рассмотрен 3 декабря.
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