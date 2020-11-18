Беженцам некуда идти! Пашиняну предрекли судьбу Саакашвили
Директор Института Кавказа в Ереване оценил в эфире НСН план премьера Армении по выходу из кризиса после поражения в Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения войны в Нагорном Карабахе. В частности, он предполагает реформу вооруженных сил, восстановление переговорного процесса по Карабаху с участием ОБСЕ и возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома.
Кроме того, премьер предложил восстановить пострадавшие в ходе военных действий дома и инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе. Также, согласно плану, семьям погибших солдат будут предоставлены социальные гарантии, а раненым военным оказана медицинская помощь, включая закупку протезов.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что стоящая перед Арменией проблема масштабнее плана Пашиняна.
«То, что предъявил господин Пашинян в качестве дорожной карты – это такое объединение двух разных элементов – того, что нужно сделать после войны просто для возвращения к нормальной жизни, и те проблемы социального характера, которые и так были в Армении, которые нужно решать и которыми, на мой взгляд, должны заниматься местные власти, министерства и ведомства», - сказал политолог.
По его словам, вторая часть предложений была еще в пакете тех предложений, с которыми Пашинян и его партия пришли к власти.
«На мой взгляд, те проблемы, которые сейчас стоят перед Арменией, имеют более важное значение, чем озвученное в этом плане. Речь идет о политическом согласии – сейчас в стране острый политический кризис, раскол в обществе и протестные настроения, которые проявляются в агрессивной форме, а парламентская оппозиция не участвует в работе парламента. И ситуация эта будет усугубляться», - подчеркнул политолог.
Он пояснил, что сейчас люди будут возвращаться с фронта, беженцам некуда будет идти, потому что их дома разрушены или находятся на захваченной Азербайджаном территории, а в стране экономический кризис.
«Решив проблемы политической консолидации общества, можно приступать к решению тех задач, которые Пашинян обозначил в своем плане, но сначала нужно урегулировать острый политический кризис в стране», - убежден Искандарян.
Говоря о политических перспективах самого Пашиняна, политолог сказал, что исходя из опыта постсоветских южнокавказских государств, возможны разные варианты. Например первый президент постсоветского Азербайджана Абульфаз Эльчибей после поражения в Карабахской войне и экономического кризиса был вынужден покинуть пост во избежание гражданской войны, а президент Грузии Михаил Саакашвили после поражения в российско-грузинской войне 2008 года смог сохранить свой пост.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района.
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