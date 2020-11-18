Беженцам некуда идти! Пашиняну предрекли судьбу Саакашвили

«То, что предъявил господин Пашинян в качестве дорожной карты – это такое объединение двух разных элементов – того, что нужно сделать после войны просто для возвращения к нормальной жизни, и те проблемы социального характера, которые и так были в Армении, которые нужно решать и которыми, на мой взгляд, должны заниматься местные власти, министерства и ведомства», - сказал политолог.

По его словам, вторая часть предложений была еще в пакете тех предложений, с которыми Пашинян и его партия пришли к власти.

«На мой взгляд, те проблемы, которые сейчас стоят перед Арменией, имеют более важное значение, чем озвученное в этом плане. Речь идет о политическом согласии – сейчас в стране острый политический кризис, раскол в обществе и протестные настроения, которые проявляются в агрессивной форме, а парламентская оппозиция не участвует в работе парламента. И ситуация эта будет усугубляться», - подчеркнул политолог.

Он пояснил, что сейчас люди будут возвращаться с фронта, беженцам некуда будет идти, потому что их дома разрушены или находятся на захваченной Азербайджаном территории, а в стране экономический кризис.

«Решив проблемы политической консолидации общества, можно приступать к решению тех задач, которые Пашинян обозначил в своем плане, но сначала нужно урегулировать острый политический кризис в стране», - убежден Искандарян.