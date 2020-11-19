«Напомнить о себе». Зачем Франции признавать независимость Карабаха

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН рассказал о причинах, которые подтолкнули Сенат Франции рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха.

Резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха будет рассмотрена Сенатом Франции на заседании 25 ноября. Об этом сообщил в Twitter председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо. Он отметил, что только официальное признание независимости республики сможет гарантировать права и свободы граждан Нагорного Карабаха. Сенатор добавил, что выдвинутый на голосование документ будет носить рекомендательный характер.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН рассказал, зачем сейчас Франции мог потребоваться такой шаг, когда конфликт в регионе пошел на убыль.

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«Франция, Россия и США являются коспонсорами Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, однако решения этой группы никаких последствий не имели. Тот факт, что этот конфликт нашел свое разрешение без участия Минской группы, девальвирует роль Франции и США. Так что это попытка просто напомнить о себе», - сказал эксперт.

Вторым фактором, который отметил Рубинский, является наличие во Франции значительной армянской диаспоры, которая пользуется влиянием и именно под ее давлением Франция признала геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 годах.

С другой стороны, отношения Франции и Турции в настоящий момент и так обострены. «Отношения между президентами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прямо конфронтационны, причем по многим вопросам, не только по Карабаху. Это и Восточное Средиземноморье с проблемой Северного Кипра, где Франция поддерживает Грецию и Кипр, а Турция сама претендует на эти территории, в Ливии, в Сирии. Тут целый ряд острых проблем, а после недавних терактов во Франции и убийства учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда Эрдоган вообще призывает к бойкоту французских товаров. Все это подталкивает президента Франции к высказыванию по ситуации вокруг Карабаха, но с поддержкой армянской стороны конфликта», - напомнил Рубинский.

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Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся после убийства студентом-мусульманином учителя Самюэля Пати. Как сообщали СМИ, Пати демонстрировал на своих лекциях, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были напечатаны в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на преступление крайне резко, назвал его «терактом» и заявил, что погибший учил детей «свободе слова», а ислам «переживает кризис во всем мире». Он также анонсировал планы бороться с политическим исламизмом. Карикатуры Charlie Hebdo начали транслировать на правительственные здания. Также Макрон выдвинул инициативу по созданию отдельной организации совместно с Советом мусульман Франции для формирования в стране «просвещенного ислама», лишенного влияния других государств. В ответ Эрдоган призвал Макрона «проверить психику».

Ранее востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН ранее заявил, что Эрдоган готов повышать ставки в конфликте с президентом Франции и объяснил, какие основания у него для этого имеются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Нагорный КарабахФранцияЭммануэль Макрон
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