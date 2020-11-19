«Напомнить о себе». Зачем Франции признавать независимость Карабаха

«Франция, Россия и США являются коспонсорами Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, однако решения этой группы никаких последствий не имели. Тот факт, что этот конфликт нашел свое разрешение без участия Минской группы, девальвирует роль Франции и США. Так что это попытка просто напомнить о себе», - сказал эксперт.

Вторым фактором, который отметил Рубинский, является наличие во Франции значительной армянской диаспоры, которая пользуется влиянием и именно под ее давлением Франция признала геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 годах.

С другой стороны, отношения Франции и Турции в настоящий момент и так обострены. «Отношения между президентами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прямо конфронтационны, причем по многим вопросам, не только по Карабаху. Это и Восточное Средиземноморье с проблемой Северного Кипра, где Франция поддерживает Грецию и Кипр, а Турция сама претендует на эти территории, в Ливии, в Сирии. Тут целый ряд острых проблем, а после недавних терактов во Франции и убийства учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда Эрдоган вообще призывает к бойкоту французских товаров. Все это подталкивает президента Франции к высказыванию по ситуации вокруг Карабаха, но с поддержкой армянской стороны конфликта», - напомнил Рубинский.