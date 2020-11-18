Все законно. В Госдуме рассказали о статусе российских миротворцев в Карабахе

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН объяснил, почему на ввод миротворцев в Карабах требуется одобрение Совфеда.

Совет Федерации дал согласие президенту на размещение контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Такое решение принято на заседании верхней палаты в среду. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий и принес мир.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН объяснил, почему потребовалось официальное одобрение Совфеда на ввод российских военных уже после их переброски в Нагорный Карабах.

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«Это решение должно приниматься на основании согласия, которое дает Совет Федерации. Поэтому Совфед узаконивает то решение, которое принимает исполнительная власть. Это не значит, что те решения, которое принимал президент о вводе российских военных, было незаконным. Миротворцы были введены без решения Совфеда на тот момент, не противоречит законодательству, потому что решение требовалось в экстренном порядке. Но для того, чтобы оно действительно имело полностью легитимный характер, нужно, чтобы его утвердил и узаконил Совет Федерации, что и произошло», - рассказал он.

С 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с договоренностями глав Азербайджана, Армении и России установлен режим прекращения огня. Для контроля за соблюдением этих соглашений на территорию Нагорного Карабаха было решено ввести 1960 российских миротворцев. Согласно указу Владимира Путина, они должны сменяться не реже, чем дважды в год.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Олег МорозовНагорный КарабахМиротворцы
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