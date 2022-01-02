«Обострится в любой момент»: Экс-министр обороны ДНР перечислил «горячие» точки 2022 года
Игорь Стрелков в беседе с НСН спрогнозировал возможные военные конфликты в 2022 году, которые могут затронуть Россию.
В 2022 году самая взрывоопасная с военной точки зрения обстановка ожидается в Сирии и Закавказье, неспокойно и у афганской границы, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я считаю, что в любой момент может обостриться ситуация в Сирии, где присутствует российский военный контингент. Вероятность обострения ситуации будет зависеть от действий внешних игроков, в первую очередь США и Турции», - сказал он.
Также, по мнению Стрелкова, остается напряженной обстановка в Закавказье в связи с неопределенностью судьбы коридора между Нахичеванской областью Азербайджана и остальной территорией страны.
«Армению продавливают на то, чтобы она фактически уступила часть этого коридора, часть территории и сделала экстерриториальной дорогу, которая соединит две части Азербайджана. Там тоже возможно возобновление военного конфликта, ничего там не кончилось. Будет ли это в будущем году или через какое-то время - это как гадать на кофейной гуще», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Уязвимым местом остается, по словам Стрелкова, афгано-узбекская и афгано-таджикская границы.
«В будущем году там вряд ли начнутся боевые действия – новые власти во многом зависят от Пакистана, который ориентируется на Китай. Однако в перспективе этот регион так или иначе находится под угрозой войны. “Талибан” (террористическое движение, запрещено в РФ - НСН) рано или поздно предпримет действия к своему расширению на север. Или это сделают “излишки” боевиков, которые по финансовым, экономическим причинам просто не могут быть интегрированы в армию и другие силовые структуры страны. Их много, в том числе иностранных. Держать их в самом Афганистане - значит, рисковать новым витком гражданской войны», - прогнозирует Стрелков.
На Дальнем Востоке неприятностей добавляет Япония, но какие-либо активные шаги она сможет предпринять только при внутренней нестабильности в России, уверен он.
«Не знаю, насколько будет серьезной ситуация вокруг Курильских островов. Пока Япония не готова забирать их силой. Там возникновение очага боевых действий возможно только в случае очень серьезных внутренних потрясений внутри самой РФ. По крайней мере сейчас они не просматриваются», - добавил бывший глава Минобороны ДНР.
Ранее Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил обострение конфликта в Донбассе в конце января.
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