«Обострится в любой момент»: Экс-министр обороны ДНР перечислил «горячие» точки 2022 года

На Дальнем Востоке неприятностей добавляет Япония, но какие-либо активные шаги она сможет предпринять только при внутренней нестабильности в России, уверен он.

«Не знаю, насколько будет серьезной ситуация вокруг Курильских островов. Пока Япония не готова забирать их силой. Там возникновение очага боевых действий возможно только в случае очень серьезных внутренних потрясений внутри самой РФ. По крайней мере сейчас они не просматриваются», - добавил бывший глава Минобороны ДНР.

Ранее Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил обострение конфликта в Донбассе в конце января.

