Россия и африканские страны утвердили план действий до 2029 года
Президент РФ Владимир Путин и глава Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе подготовили план совместных действий до 2029 года. Речь идет об экономике и социальной сфере, пишет РИА Новости.
Политики выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — Африка.
По словам Путина, в утвержденном на саммите совместном плане действий на период до 2029 года содержится обширный перечень конкретных задач по развитию связей Москвы с государствами континента. Они касаются экономики и торговли, социальной и гуманитарной сфер, а также выполнения решений нынешнего мероприятия.
Недавно помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Запад уговаривал некоторых лидеров Африки не приезжать на саммит в РФ.
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