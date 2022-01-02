Начнёт Киев: Стрелков спрогнозировал войну в Донбассе на конец января

«Теоретически возможно обострение вплоть до активных боевых действий в Донбассе в конце января. Американский президент Байден недавно в своем выступлением оговорился, что у США есть четыре недели для того, чтобы остановить агрессию России против Украины. Будучи совершенно убежден, что у РФ (к сожалению для меня) нет планов освобождать Украину, Байден знает примерные даты или собирается дать указания своим украинским партнерам о проведении военного наступления в Донбассе в указанные сроки. Так как РФ будет защищать республики Донбасса до полного уничтожения украинской армии - сами эти республики не смогут эффективно защититься от украинских военных - то, естественно, действия российских войск будут объявлены агрессией», - сказал Стрелков.

Экс-министр обороны ДНР подчеркнул, что «такой сценарий возможен», но его реализация будет зависеть от «множества факторов, как ныне действующих, так и тех, которые будут действовать в ближайшем будущем».

Президент США Джо Байден 20 декабря приказал использовать все инструменты для сдерживания президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину. Об этом сообщил источник CNN. По его информации, администрация считает, что для этого есть только четыре недели.