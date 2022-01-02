Начнёт Киев: Стрелков спрогнозировал войну в Донбассе на конец января
Экс-министр обороны ДНР уточнил НСН, что такой сценарий не неизбежен, но весьма вероятен.
Обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ, сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Теоретически возможно обострение вплоть до активных боевых действий в Донбассе в конце января. Американский президент Байден недавно в своем выступлением оговорился, что у США есть четыре недели для того, чтобы остановить агрессию России против Украины. Будучи совершенно убежден, что у РФ (к сожалению для меня) нет планов освобождать Украину, Байден знает примерные даты или собирается дать указания своим украинским партнерам о проведении военного наступления в Донбассе в указанные сроки. Так как РФ будет защищать республики Донбасса до полного уничтожения украинской армии - сами эти республики не смогут эффективно защититься от украинских военных - то, естественно, действия российских войск будут объявлены агрессией», - сказал Стрелков.
Экс-министр обороны ДНР подчеркнул, что «такой сценарий возможен», но его реализация будет зависеть от «множества факторов, как ныне действующих, так и тех, которые будут действовать в ближайшем будущем».
Президент США Джо Байден 20 декабря приказал использовать все инструменты для сдерживания президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину. Об этом сообщил источник CNN. По его информации, администрация считает, что для этого есть только четыре недели.
Вместе с тем Байден ранее сообщал, что отправка американских военных на Украину не рассматривается. По его словам, при нападении России США вынуждены будут сконцентрировать больше сил в странах «бухарестской девятки» (в нее входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о «маловероятности», что британские войска отправят на Украину для защиты от возможной российской агрессии. Глава МИД сослался на то, что Украина не является членом НАТО.
Стрелков полагает, что в случае обострения военного конфликта на Украине появится большое число иностранных частных военных компаний.
«Что касается войск НАТО, то с высокой вероятностью ни НАТО, ни США непосредственно воевать своих солдат на Украину не отправят. Однако появление на фронте большого количества частных военных компаний с тысячами солдат, с самой современной техникой, обученных, вооруженных и оплаченных США, вполне вероятно», - считает он.
По мнению Стрелкова, опосредованное участие в конфликте может принять и Турция, если пойдет на какие-то договоренности с США.
«Непосредственно на Украину Турция своих войск не пошлет. Турки не примут участие. Хотя учитывая, что Эрдоган - человек “себе на уме” и если он, допустим, договорится о чем-то с США, то турки могут активизировать свои прокси и в Сирии, и в Закавказье, чтобы “растащить” силы РФ», - подытожил бывший министр обороны ДНР.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 18 декабря заявил телеканалу «Апостроф ТВ», что Киеву неизвестно о планах других стран отправлять военных на Украину. Он отметил, что не считает, что у них есть «такая обязанность», «представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран» ведут обучение украинских военных, «учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны».
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