Компромисс и «тряпка»: Как ужиться со сложным характером партнера
В отношениях очень важно искусство компромисса, когда партнеры могут выработать несколько решений проблемы, которые подходят каждому из них, сказала НСН Наталья Панфилова.
Принимать свой сложный характер в отношениях довольно часто требуют не только женщины, но и мужчины. Партнеры должны уметь договариваться между собой и находить компромиссные варианты, но не вставать в позицию жертвы, о которую вытирают ноги. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
Мужчина не обязан мириться со сложным характером женщины, заявила психолог Виктория Богунова в интервью NEWS.ru. По ее словам, в отношениях важно учитывать чувства обоих людей, а не требовать от одного постоянного терпения и принятия любого поведения другого. Панфилова отметила, что такое поведение характерно не только для женщин, но и для мужчин.
«Такие моменты проскакивают не только у женщин, но и у мужчин, причем довольно часто. Когда человек требует принимать его характер, это маркер того, что он в своем поведении ничего менять не готов и пытается перекладывать ответственность на партнера: “Пока ты не изменишься, наши отношения не изменятся”, “Я тут ни при чем, это ты меня довел(а)”», — сказала Панфилова.
Собеседница НСН также объяснила, как научиться уступать в отношениях, чтобы не оказаться в положении жертвы.
«Уступать нужно красиво, без внутреннего ощущения, что ты половая тряпка. Можно дать себя уговорить, включить какое-то детское любопытство. Искусство компромиссов подразумевает умение вырабатывать несколько решений, которые подходят обоим. Это совершенно отдельный навык. Компромисс — это не когда кто-то кому-то уступил. Если у людей с этими навыками туго, либо начинается давление в отношениях, либо человек соглашается, но потом начинает вести себя как жертва, о которую вытирают ноги. Например, кто-то соглашается ехать туда, куда не хотелось, и начинает там портить отдых: ходить с печальным лицом, жаловаться, ругать партнера. Все изначально происходит из-за того, что человек не смог сразу сказать о своем несогласии и предложить искать еще какой-то более подходящий вариант», — добавила психолог.
Ранее врач, клинический психолог, преподаватель Ирина Шибаева заявила, что, учитывая российскую модель поведения женщины в отношениях, женщины не могут быть не меркантильны при выборе партнера, потому что иначе в паре будет сильный перекос. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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