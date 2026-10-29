Принимать свой сложный характер в отношениях довольно часто требуют не только женщины, но и мужчины. Партнеры должны уметь договариваться между собой и находить компромиссные варианты, но не вставать в позицию жертвы, о которую вытирают ноги. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Мужчина не обязан мириться со сложным характером женщины, заявила психолог Виктория Богунова в интервью NEWS.ru. По ее словам, в отношениях важно учитывать чувства обоих людей, а не требовать от одного постоянного терпения и принятия любого поведения другого. Панфилова отметила, что такое поведение характерно не только для женщин, но и для мужчин.

«Такие моменты проскакивают не только у женщин, но и у мужчин, причем довольно часто. Когда человек требует принимать его характер, это маркер того, что он в своем поведении ничего менять не готов и пытается перекладывать ответственность на партнера: “Пока ты не изменишься, наши отношения не изменятся”, “Я тут ни при чем, это ты меня довел(а)”», — сказала Панфилова.