«Попытка оформить победу»: В Армении насторожились предложением Турции «помириться»

Для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы, а пока это не их решение, а попытка любыми средствами оформить победу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сообщил о грядущем назначении спецпосланников по нормализации двусторонних отношений, а также об открытии авиасообщения с Арменией. Он сообщил, что будут восстановлены чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом. По словам Искандаряна, «в реальности этого пока не произошло».

«Чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом были несколько лет назад. А так самолеты летали регулярно при том, что у Армении и Турции нет дипломатических отношений. Прямое сухопутное сообщение было невозможно всегда», - напомнил он.