«Попытка оформить победу»: В Армении насторожились предложением Турции «помириться»
Директор Института Кавказа Александр Искандарян рассказал, что в Армении настороженно относятся к Турции.
Для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы, а пока это не их решение, а попытка любыми средствами оформить победу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сообщил о грядущем назначении спецпосланников по нормализации двусторонних отношений, а также об открытии авиасообщения с Арменией. Он сообщил, что будут восстановлены чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом. По словам Искандаряна, «в реальности этого пока не произошло».
«Чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом были несколько лет назад. А так самолеты летали регулярно при том, что у Армении и Турции нет дипломатических отношений. Прямое сухопутное сообщение было невозможно всегда», - напомнил он.
Искандарян рассказал, как в Армении относятся к Турции.
«В целом в стране отношение к Турции довольно настороженное. Вторая Карабахская война закончилась чуть больше года назад. Турция принимала в ней практически прямое участие: снабжала Азербайджан различными видами вооружения, планировала операции, вела разведывательную деятельность. Если, в принципе, нормализация отношений с соседями – дело хорошее, то сейчас в Армении это воспринимается так, что Азербайджан и Турция давят на нее для того, чтобы были приняты их условия. А не для того, чтобы Армения тоже имела бы возможность защищать свои интересы», - заявил
По его словам, основные камни преткновения «лежат в армяно-азербайджанских, а не в армяно-турецких отношениях». Директор Института Кавказа в Ереване перечислил ряд проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном, которые в том числе касаются вопроса войны и приграничных территорий.
«Турция устами своих официальных лиц постоянно говорит о том, что она однозначно поддерживает позицию Азербайджана. Пока не разблокирован блок проблем, а он вряд ли будет разблокирован в ближайшем будущем, ощущение такое, что это не попытка найти консенсусы, а попытка другими средствами оформить победу», - заключил Искандарян.
Дипломатические отношения между Арменией и Турцией формально не установлены с 1993 года. В 2009 году лидеры двух стран подписали протоколы об их установлении и о развитии двусторонних контактов, но эти документы так и не были ратифицированы.
Ранее депутат национального собрания Республики Армения, председатель партии «Национальное единство» Арташес Гегамян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Никол Пашинян, потакая западным спонсорам, ведет политику по вытеснению российских друзей, гарантирующих безопасность Армении, с территории Нагорного Карабаха и разжиганию русофобии.
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