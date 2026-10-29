По ее мнению, нейросети сегодня можно использовать для упрощения и сокращения временных затрат, но не в качестве инструмента для творчества.

«Есть прекрасные авторские песни, которые вдохновлены фольклором, но все, что я слышала из созданного ИИ - это простейшие паттерны. Люди-то не всегда могут глубоко копнуть в этой сфере, а искусственный интеллект – тем более. Может когда-нибудь будет по-другому, он же развивается, но пока даже внутри меня все восстает против его использования в таком творчестве. Как вспомогательный элемент для упрощения или сокращения времени на какие-то процессы – да, даже в музыке. Но когда мы говорим о сути, об идеях, которые к нам приходят сверху, это божественное участие, а мы его - раз и передаем непонятно куда», - заключила собеседница НСН.

Режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы», ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мультипликаторы могут сегодня соревноваться с ИИ только в идее, но не в форме.

