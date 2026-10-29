«Грусть-печаль!»: Пелагея назвала народные песни от ИИ бездушной подделкой
Пелагея призналась в эфире НСН, что у нее внутри все восстает против использования нейросетей в творчестве.
Народные песни, созданные с помощью нейросетей, примитивны и подменяют идеи и смысла, которые приходят к артистам «при божественном участии», заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заслуженная артистка России, певица Пелагея.
«Мне очень часто присылают песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, типа на народную тематику. Это грусть-печаль. Очень жаль, что другие артисты это берут и даже исполняют, и мы уходим в пластмассовую, бездушную подделку под народную песню. Только-только интерес к народной культуре вроде начал возрождаться, как опять он уходит в сторону примитивного восприятия», - сказал певица.
По ее мнению, нейросети сегодня можно использовать для упрощения и сокращения временных затрат, но не в качестве инструмента для творчества.
«Есть прекрасные авторские песни, которые вдохновлены фольклором, но все, что я слышала из созданного ИИ - это простейшие паттерны. Люди-то не всегда могут глубоко копнуть в этой сфере, а искусственный интеллект – тем более. Может когда-нибудь будет по-другому, он же развивается, но пока даже внутри меня все восстает против его использования в таком творчестве. Как вспомогательный элемент для упрощения или сокращения времени на какие-то процессы – да, даже в музыке. Но когда мы говорим о сути, об идеях, которые к нам приходят сверху, это божественное участие, а мы его - раз и передаем непонятно куда», - заключила собеседница НСН.
Режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы», ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мультипликаторы могут сегодня соревноваться с ИИ только в идее, но не в форме.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Компромисс и «тряпка»: Как ужиться со сложным характером партнера
- «Грусть-печаль!»: Пелагея назвала народные песни от ИИ бездушной подделкой
- Реинкарнация боулинга: Почему торговые центры превращаются в развлекательные
- Россия и африканские страны утвердили план действий до 2029 года
- «Деликатная поддержка»: Гинеколог согласилась с идеей фильтрации запросов об абортах
- «От пепла до Wacken!»: Гитарист Смольский о группе Rage, новых проектах и туре по России
- Россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили 40 БПЛА за день 29 октября
- Неожиданные ситуации: Чем Илон Маск полезен «Роскосмосу»
- С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн за хиты «Миража»