Реинкарнация боулинга: Почему торговые центры превращаются в развлекательные
Какую прибыль получают торговые центры от развлечений, НСН рассказали Павел Люлин и Булат Шакиров.
Сегодня развлекательная составляющая в торговых центрах занимает порядка 15-20% площадей, однако из-за низкой арендной платы это приносит торговым центрам лишь около 10% доходов. Об этом НСН заявил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.
В торговых и торгово-развлекательных центрах российских городов-миллионников работают 86 бильярдных и 57 боулинг-залов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». За 2 года их количество увеличилось на 32% и 21% соответственно. По словам Люлина, развлекательные форматы приносят лишь 10% доходов торговым центрам из-за низкой арендной ставки.
«Сейчас порядка 15-20% приходится на развлекательные форматы в доле арендопригодной площади торговых центров. При этом такие арендаторы платят гораздо меньше других. Они приносят торговым центрам порядка 10% доходов. Самые экономически полезные для торговых центров форматы — это те, где есть ресурс для общепита в развлечениях. Например, в том же боулинге есть гастроформаты. Кроме того, сейчас популярны фитнес и термы, они платят несколько больше, чем все остальные форматы», — сказал Люлин.
В свою очередь президент Союза торговых центров Булат Шакиров объяснил, с чем связана складывающаяся ситуация в торговых центрах.
«Есть два фактора, которые влияют на положение дел в торговых центрах. Во-первых, в десять раз выросли обороты маркетплейсов, во-вторых, после начала спецоперации и ухода иностранных ретейлеров в России освободилось гигантское количество помещений, которые до сих пор не заняты. Не очень грамотная налоговая политика привела к тому, что более 800 магазинов, которые находились в районе точки безубыточности, вынуждены закрыться и перейти в онлайн. Сейчас эти помещения занимают активно развивающиеся падел-центры, спортивные центры, идет реинкарнация боулинга и бильярда. Эти бизнесы занимают огромные площади, но арендная плата у них несопоставимо ниже. Торговые центры это делают не от хорошей жизни и для того, чтобы повысить свою развлекательную составляющую», — отметил Шакиров.
Собеседник НСН добавил, что в ближайшее время закроется каждый десятый торговый центр.
«Мы вступаем в эпоху вымирания торговых центров. Останется только развлекательная и общественная функция, 10% ТЦ вообще не выживут. Доля магазинов будет снижаться, если мы не придумаем что-то новое и интересное, то мы увидим большое количество боулинга, бильярда, падела и чего-то еще», — заявил он.
Ранее Шакиров заявил, что статус официального вида спорта у лазертага поможет занять пустующие площади в торговых центрах и увеличить их посещаемость, так как клубы помимо развлекательной функции также станут базой для турниров и тренировок. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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