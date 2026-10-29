Сегодня развлекательная составляющая в торговых центрах занимает порядка 15-20% площадей, однако из-за низкой арендной платы это приносит торговым центрам лишь около 10% доходов. Об этом НСН заявил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.

В торговых и торгово-развлекательных центрах российских городов-миллионников работают 86 бильярдных и 57 боулинг-залов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». За 2 года их количество увеличилось на 32% и 21% соответственно. По словам Люлина, развлекательные форматы приносят лишь 10% доходов торговым центрам из-за низкой арендной ставки.

«Сейчас порядка 15-20% приходится на развлекательные форматы в доле арендопригодной площади торговых центров. При этом такие арендаторы платят гораздо меньше других. Они приносят торговым центрам порядка 10% доходов. Самые экономически полезные для торговых центров форматы — это те, где есть ресурс для общепита в развлечениях. Например, в том же боулинге есть гастроформаты. Кроме того, сейчас популярны фитнес и термы, они платят несколько больше, чем все остальные форматы», — сказал Люлин.