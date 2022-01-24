В МИД Дании пригрозили РФ полной изоляцией при эскалации ситуации на Украине

По его словам, в случае эскалации ситуации, Россия «будет полностью изолирована».

«ЕС и наши друзья, США и другие страны, мы будем готовы применить всесторонние экономические и политические санкции. Россия должна знать, что цена за использование провокаций и военной силы с целью изменения границ Европы будет очень высокой», - заключил министр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке клуба «Валдай» заявил, что Москва не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.