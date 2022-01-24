СМИ сообщили о планах США разместить до 50 тысяч военных в Восточной Европе и Прибалтике

По данным издания, высокопоставленные представители Пентагона представили президенту США Джо Байдену несколько вариантов действий, в том числе отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы. При этом в Вашингтоне оставили за собой возможность «десятикратного увеличения» численности военных при ухудшении ситуации, пишет Газета.ру.

Ожидается, что на этой неделе Байден примет решение по предложениям оборонного ведомства, сообщает телеканал «360».

