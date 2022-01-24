СМИ сообщили о планах США разместить до 50 тысяч военных в Восточной Европе и Прибалтике

США планируют на фоне ситуации с Украиной разместить свои войска, авиацию и флот в Прибалтике и Восточной Европе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Провокации на фоне переговоров: США эвакуируют дипломатов из Украины из-за российского «нападения»

По данным издания, высокопоставленные представители Пентагона представили президенту США Джо Байдену несколько вариантов действий, в том числе отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы. При этом в Вашингтоне оставили за собой возможность «десятикратного увеличения» численности военных при ухудшении ситуации, пишет Газета.ру.

Ожидается, что на этой неделе Байден примет решение по предложениям оборонного ведомства, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:Джо БайденПрибалтикаЕвропаВоеннослужащиеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры