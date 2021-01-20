Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован Великобритании

Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, передает РИА Новости.

За сутки в стране выявили 38 905 новых случаев заражения против 33 355 днем ранее. Во вторник в стране умерло от этой болезни 1,61 тысячи человек, всего за время пандемии в Великобритании - 93,3 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, вакцина, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, по всей видимости, защищает и от «британского» штамма коронавируса.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.

Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.

