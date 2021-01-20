Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован Великобритании
Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, передает РИА Новости.
За сутки в стране выявили 38 905 новых случаев заражения против 33 355 днем ранее. Во вторник в стране умерло от этой болезни 1,61 тысячи человек, всего за время пандемии в Великобритании - 93,3 тысячи человек.
Как сообщалось ранее, вакцина, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, по всей видимости, защищает и от «британского» штамма коронавируса.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.
Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Госдума приняла закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных
- Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован Великобритании
- СМИ сообщили о погибших при взрыве в Мадриде
- Чешского президента Милоша Земана привили от коронавируса
- Байден прибыл на церемонию инаугурации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru