Ветеран «Альфы» разбил журналистскую версию о сирийском наемнике из Брянска

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН отметил фейковый характер событий для реального участника ЧВК, поэтому усомнился в правдивости публикаций в СМИ на эту тему.

«Никаких доказательств, подтверждающих намеки на ЧВК Вагнера, у меня нет. Я не допускаю мысли, что телефонный разговор с таким бойцом – реальная ситуация. Если бы человек такое совершил, сомневаюсь, что он пошел бы на контакт с любым представителем средств массовой информации, чтобы осветить данную тему. Если он реальный наемник, он не будет ходить и всем рассказывать, кто он. Вы же знаете, что в России уголовное наказание за наемничество – пять лет лишения свободы. Поэтому человек, который говорит, что он наемник – или больной на голову, или это журналистсткий вброс», - считает эксперт.

НСН писала, что Кремль не рaсполaгaет никaкой информaцией о якобы преступлениях российских чaстных военных компaний в Сирии, видео с убийством человекa здесь не видели, зaявил пресс-секретaрь президентa РФ Дмитрий Песков. По его словaм, «это не имеет никaкого отношения к российским военным, что бы тaм не публиковaлось».

