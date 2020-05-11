Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов

При посадке пассажира на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания. Об этом в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» сообщило Минкомсвязи. Отмечается, что перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.

В министерстве подчеркнули, что у пассажира должны иметься оригинал документа или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы, подчеркивает RT.

Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетели 58 россиян

Ранее НСН писала что Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая. Они предназначены для граждан России, которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса. В список включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Росавиация также обнародовала статистику, согласно которой, с 20 марта по 6 мая в Россию сумели вернуться около 177 с половиной тысяч наших соотечественников.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПандемияАвиакомпанияАвиапассажиры
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