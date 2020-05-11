Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов
При посадке пассажира на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания. Об этом в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» сообщило Минкомсвязи. Отмечается, что перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.
В министерстве подчеркнули, что у пассажира должны иметься оригинал документа или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала что Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая. Они предназначены для граждан России, которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса. В список включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.
Росавиация также обнародовала статистику, согласно которой, с 20 марта по 6 мая в Россию сумели вернуться около 177 с половиной тысяч наших соотечественников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Новости за ночь: Климкин заявил об отсутствии «морального права» России праздновать День Победы
- Новости за ночь: СМИ узнали о планах ЦБ напечатать 1,5 трлн рублей
- Новости за ночь: В ВОЗ допустили, что Россия уже достигла плато по COVID-19
- Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр
- В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru