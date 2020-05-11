Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов

При посадке пассажира на вывозной рейс авиакомпании будут тщательно проверять адрес его фактического проживания. Об этом в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» сообщило Минкомсвязи. Отмечается, что перед тем, как выдать посадочный талон, сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, которые подтверждают проживание в регионе.

В министерстве подчеркнули, что у пассажира должны иметься оригинал документа или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы, подчеркивает RT.