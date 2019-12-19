Палата представителей США одобрила импичмент президенту страны Дональду Трампу. За резолюцию о его отстранении от власти проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. К таким результатам привело большинство, которое составляют представители Демократической партии в нижней палате американского парламента. Теперь вопрос импичмента будет обсуждаться в Сенате — верхней палате парламента.

Импичмент Трампу не грозит, так как Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, проголосует ровно наоборот, чем конгрессмены, рассказал в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«В Палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения. «Против» высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в Палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении в Сенате. Там будет все наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента. В этом смысле партийное противостояние продолжится, но у них уже будет большинство, в отличие от Палаты представителей, и они просто отвергнут этот импичмент. Более того, они проведут свои слушания, где будут приглашать своих свидетелей. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы, даже фильм сняли… Так что с вероятностью 90 с лишим процентов Трампу импичмент не грозит», — считает американист.

Несмотря на то, что демократы в Палате представителей проявили единодушие и проголосовали за импичмент, рейтинг президента США в ходе слушаний по этому делу даже укрепился.

«Если посмотреть статистику опросов, которую приводит даже телеканал CNN, который трудно обвинить в дружеских отношениях к Трампу, то за время вот этих слушаний по импичменту его рейтинг одобрения нисколько нет пошатнулся. Более того, укрепился, потому что число людей, которые выступают за импичмент, сократилось с начала этой процедуры, а число тех, кто против — увеличилось. Даже CNN признает, что демократы вступили на шаткий мост, который может и рухнуть», — сообщил Рогулев.