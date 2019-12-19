Трампу импичмент не грозит
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН, почему президент США может не опасаться требований отправить его в отставку раньше срока.
Палата представителей США одобрила импичмент президенту страны Дональду Трампу. За резолюцию о его отстранении от власти проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. К таким результатам привело большинство, которое составляют представители Демократической партии в нижней палате американского парламента. Теперь вопрос импичмента будет обсуждаться в Сенате — верхней палате парламента.
Импичмент Трампу не грозит, так как Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, проголосует ровно наоборот, чем конгрессмены, рассказал в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
«В Палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения. «Против» высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в Палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении в Сенате. Там будет все наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента. В этом смысле партийное противостояние продолжится, но у них уже будет большинство, в отличие от Палаты представителей, и они просто отвергнут этот импичмент. Более того, они проведут свои слушания, где будут приглашать своих свидетелей. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы, даже фильм сняли… Так что с вероятностью 90 с лишим процентов Трампу импичмент не грозит», — считает американист.
Несмотря на то, что демократы в Палате представителей проявили единодушие и проголосовали за импичмент, рейтинг президента США в ходе слушаний по этому делу даже укрепился.
«Если посмотреть статистику опросов, которую приводит даже телеканал CNN, который трудно обвинить в дружеских отношениях к Трампу, то за время вот этих слушаний по импичменту его рейтинг одобрения нисколько нет пошатнулся. Более того, укрепился, потому что число людей, которые выступают за импичмент, сократилось с начала этой процедуры, а число тех, кто против — увеличилось. Даже CNN признает, что демократы вступили на шаткий мост, который может и рухнуть», — сообщил Рогулев.
По словам эксперта, в американском обществе обвинения против Трампа считают политическими, а якобы совершенное им преступление не очевидным.
«Конституция предусматривает импичмент за тяжкое преступление, а Трампа судят за один разговор с Зеленским, где якобы он использовал служебное положение в личных целях. Но этому не верят очень многие. Это настолько шаткое обвинение и настолько юридически мало обоснованное, что, конечно, демократы не убедили значительную часть населения. По сути, это политическое обвинение и для значительной части населения преступление не очевидно», — подчеркнул он.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стала его телефонная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы пытаются доказать, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы тот стимулировал расследование дела о коррупции против сына Джо Байдена. Байден считается главным политическим оппонентом Трампа на президентских выборах, которые намечены на осень 2020 года. Демократы считают, что президент виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
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