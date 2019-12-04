НАТО: «Агрессивные действия» России угрожают безопасности альянса
Россия названа основной угрозой для безопасности НАТО. С таким заявлением выступили участники альянса. Поясняется, что подрыв безопасности может быть вызван «агрессивными действиями» со стороны государства. Вторым фактором был назван международный терроризм.
Об этом говорится в Лондонской декларации, которая была опубликована по итогам встречи в Лондоне.
«Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами», — уточняется в сообщении.
Однако в документе также уточняется, что НАТО остается открытым для диалога, а также готово к конструктивным отношениям с Россией.
Ранее НСН сообщала, что расширение НАТО и развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – одна из потенциальных угроз безопасности для нашей страны. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России, сообщает телеканал «Россия 24».
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