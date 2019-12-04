НАТО: «Агрессивные действия» России угрожают безопасности альянса

Об этом говорится в Лондонской декларации, которая была опубликована по итогам встречи в Лондоне.

«Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами», — уточняется в сообщении.

Однако в документе также уточняется, что НАТО остается открытым для диалога, а также готово к конструктивным отношениям с Россией.

Ранее НСН сообщала, что расширение НАТО и развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – одна из потенциальных угроз безопасности для нашей страны. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России, сообщает телеканал «Россия 24».

