Новая Зеландия ввела санкции против российских сенаторов и оборонных предприятий
Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Наная Махута.
«Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора», — цитирует РИА Новости главу МИД.
Подробности новых ограничений не уточняются, пишет RT.
Ранее власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций.
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