Новая Зеландия ввела санкции против российских сенаторов и оборонных предприятий

Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Наная Махута.

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«Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Подробности новых ограничений не уточняются, пишет RT.

Ранее власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций.

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