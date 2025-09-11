Артисты и документалисты RT и RU.TV выступят в госпиталях для бойцов СВО

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» и телеканал RU.TV запускают проект «Песни и кино — нашим героям» для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений. Об этом пишет RT.

Инициативу поддержали Елена Север и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Концерты и кинопоказы пройдут в госпиталях при участии Ларисы Долиной, Николая Баскова, Ирины Дубцовой, Григория Лепса и других артистов. Также будут представлены документальные фильмы RT о восстановлении участников СВО.

Мишустин: Бойцы СВО не останутся без реабилитации

Официальная презентация проекта состоится 16 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В пресс-конференции примут участие исполнители, продюсеры и герои документальных картин.

Акция реализуется при поддержке Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества. Организаторы отмечают, что ключевая идея проекта — поддержка бойцов и лозунг «Время быть вместе. Мы едем к вам! Все будет хорошо!», передает «Радиоточка НСН».

