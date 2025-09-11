Артисты и документалисты RT и RU.TV выступят в госпиталях для бойцов СВО

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» и телеканал RU.TV запускают проект «Песни и кино — нашим героям» для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений. Об этом пишет RT.

Инициативу поддержали Елена Север и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Концерты и кинопоказы пройдут в госпиталях при участии Ларисы Долиной, Николая Баскова, Ирины Дубцовой, Григория Лепса и других артистов. Также будут представлены документальные фильмы RT о восстановлении участников СВО.