Верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в попытке переворота
Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных, направленного на недопущение передачи власти Луису Инасиу Луле да Силве. Решение стало фактически окончательным после того, как судья Кармен Люсия поддержала обвинительный приговор, обеспечив большинство голосов.
По ее словам, прокуратура доказала, что группа под руководством Болсонару, в которую входили представители правительства, вооруженных сил и спецслужб, разработала план подрыва демократических институтов и блокирования результатов выборов 2022 года, отмечает RT.
Ранее обвинение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину. Судья Луис Фукс, напротив, выступил за оправдание экс-президента. Последним свое решение должен вынести Кристиану Занин, но исход дела уже предрешен — суд перешел к этапу определения наказания.
Болсонару отвергает вину и называет процесс политически мотивированным. Дело связано с событиями января 2023 года, когда сторонники экс-лидера устроили беспорядки в Бразилиа и попытались захватить правительственные здания. Тогда в акции участвовали около 5 тысяч человек, из них свыше 1,4 тысячи были задержаны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в попытке переворота
- Артисты и документалисты RT и RU.TV выступят в госпиталях для бойцов СВО
- Танец Газманова стал вирусным и превратился в флешмоб
- Психолог объяснил, как книги и сериалы помогают избавиться от стресса
- Дочь Ивана Сухова рассказала о домогательствах ради защиты братьев и сестер
- В SuperJob опровергли осеннюю волну сокращений персонала
- В Албании появился «ИИ-министр» для контроля госзакупок
- В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за продажу алкоголя у школ
- У Джорджо Армани нашли два завещания
- Сийярто: Рубио заверил, что Трамп продолжит мирные усилия по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru