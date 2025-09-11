Верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в попытке переворота

Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных, направленного на недопущение передачи власти Луису Инасиу Луле да Силве. Решение стало фактически окончательным после того, как судья Кармен Люсия поддержала обвинительный приговор, обеспечив большинство голосов.

По ее словам, прокуратура доказала, что группа под руководством Болсонару, в которую входили представители правительства, вооруженных сил и спецслужб, разработала план подрыва демократических институтов и блокирования результатов выборов 2022 года, отмечает RT.

СМИ: Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2024 году

Ранее обвинение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину. Судья Луис Фукс, напротив, выступил за оправдание экс-президента. Последним свое решение должен вынести Кристиану Занин, но исход дела уже предрешен — суд перешел к этапу определения наказания.

Болсонару отвергает вину и называет процесс политически мотивированным. Дело связано с событиями января 2023 года, когда сторонники экс-лидера устроили беспорядки в Бразилиа и попытались захватить правительственные здания. Тогда в акции участвовали около 5 тысяч человек, из них свыше 1,4 тысячи были задержаны, передает «Радиоточка НСН».

Фото: Соцсети Жаира Болсонару
