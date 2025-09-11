Верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в попытке переворота

Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных, направленного на недопущение передачи власти Луису Инасиу Луле да Силве. Решение стало фактически окончательным после того, как судья Кармен Люсия поддержала обвинительный приговор, обеспечив большинство голосов.

По ее словам, прокуратура доказала, что группа под руководством Болсонару, в которую входили представители правительства, вооруженных сил и спецслужб, разработала план подрыва демократических институтов и блокирования результатов выборов 2022 года, отмечает RT.