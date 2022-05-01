Двойной удар. Санкции больно отразятся на России и Западе

С учетом того, что часть украинских регионов уже переходят в рублевую зону, заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Россия не будет вкладывать деньги в восстановление предприятий на освобожденных территориях Украины.

«Никаких капитальных вложений не будет, потому что это территория с большими рисками, вкладывать деньги слишком рискованно. Но запустить что-то после ремонта можно без больших инвестиций. Многие предприятия на территории ДНР и ЛНР работают – шахты, электростанции, Донецкий металлургический завод. Это непростой вопрос, там есть собственники, нужно сырье, понимание, кто будет покупать эту продукцию. Так что запустить – это полдела», - считает Вардомский.

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Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обещанная главой ЦБ Набиуллиной «трансформация экономики» будет проходить на фоне дефолта и стагфляции.

«Понятно, что российскую экономику ждет серьезный спад. Я думаю, что в терминах Росстата с его специфической методикой инфляция будет минимум 20%, хотя некоторые эксперты называют и 25-30%. Нам придется пережить то, что называют "стагфляция", - сочетание экономического спада с высокой инфляцией. В плане обслуживания валютных облигаций, выпущенных на внешний рынок, России придется пережить дефолт. Но с точки зрения внутренней экономики, тут каких-то драматических последствий пока нет. В свете запрета на экспорт в Россию высоких технологий придется очень активно заниматься импортозамещением, а государству, скорее всего, нужно будет оказывать помощь ведущим банкам», - поделился прогнозом экономист.

Ранее по прогнозу аналитиков S&P Global Market Intelligence, чтобы восстановить экономику России хотя бы до уровня 2021 года на фоне санкций, понадобится 10 лет. Спад ВВП в этом году в России составит 11,1%, на Украине – 45,7%. При этом Украине на восстановление потребуется вдвое меньше времени – пять лет, говорится в прогнозе.

