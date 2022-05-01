Двойной удар. Санкции больно отразятся на России и Западе
Экономические санкции, введенные Западом против России, нанесут ущерб обеим сторонам и не позволят Москве восстанавливать украинские регионы из-за высоких рисков.
Санкции с России могут быть сняты только после вывода войск с территории Украины, заявила газете Bild am Sonntag глава МИД Германии Анналена Бербок.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя заявил, что Москва решилась на проведение спецоперации на Украине только после того, как исчерпала все возможные, мирные способы разрешения конфликта в Донбассе.
Об этом российский дипломат сообщил по ходу своего выступления на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.
«Если европейцы полностью откажутся от российских энергоносителей, то уровень жизни там опустится до уровня Центральной Африки или 19 века. Никакой речи о личном автотранспорте быть не может, стиральная и посудомоечная машина станут роскошью для 90% населения. Но это, конечно, очень маловероятно: мы прекрасно знаем, как европейцы реагируют на раздражители такого рода. Они немедленно выходят на улицы. Если эта ситуация продлится достаточно долго, то будут, видимо, досрочные перевыборы, и политики, которые сейчас находятся у власти, не сохранят свои кресла», - объяснил он.
С учетом того, что часть украинских регионов уже переходят в рублевую зону, заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Россия не будет вкладывать деньги в восстановление предприятий на освобожденных территориях Украины.
«Никаких капитальных вложений не будет, потому что это территория с большими рисками, вкладывать деньги слишком рискованно. Но запустить что-то после ремонта можно без больших инвестиций. Многие предприятия на территории ДНР и ЛНР работают – шахты, электростанции, Донецкий металлургический завод. Это непростой вопрос, там есть собственники, нужно сырье, понимание, кто будет покупать эту продукцию. Так что запустить – это полдела», - считает Вардомский.
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Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обещанная главой ЦБ Набиуллиной «трансформация экономики» будет проходить на фоне дефолта и стагфляции.
«Понятно, что российскую экономику ждет серьезный спад. Я думаю, что в терминах Росстата с его специфической методикой инфляция будет минимум 20%, хотя некоторые эксперты называют и 25-30%. Нам придется пережить то, что называют "стагфляция", - сочетание экономического спада с высокой инфляцией. В плане обслуживания валютных облигаций, выпущенных на внешний рынок, России придется пережить дефолт. Но с точки зрения внутренней экономики, тут каких-то драматических последствий пока нет. В свете запрета на экспорт в Россию высоких технологий придется очень активно заниматься импортозамещением, а государству, скорее всего, нужно будет оказывать помощь ведущим банкам», - поделился прогнозом экономист.
Ранее по прогнозу аналитиков S&P Global Market Intelligence, чтобы восстановить экономику России хотя бы до уровня 2021 года на фоне санкций, понадобится 10 лет. Спад ВВП в этом году в России составит 11,1%, на Украине – 45,7%. При этом Украине на восстановление потребуется вдвое меньше времени – пять лет, говорится в прогнозе.
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