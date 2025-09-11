В Албании появился «ИИ-министр» для контроля госзакупок

Албания внедрила модель на базе искусственного интеллекта, которая будет выполнять функции «министра», отвечающего за государственные закупки. Об этом пишет Politico со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму.

Виртуальный «чиновник» получил имя Diella. По словам премьера, передача полномочий по тендерам ИИ должна обеспечить «на 100% неподкупную» систему закупок.