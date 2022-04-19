Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций. Об этом говорится заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты.

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Отмечается, что попавшие под ограничения организации составляют около 80% банковских активов РФ, пишет РИА ФАН. Санкции касаются в том числе Центробанка и Фонда национального благосостояния, отмечает Ura.ru. Кроме того, в черный список попали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», Сбербанк, Внешэкономбанк.

Ранее новозеландские власти ввели ограничения против президента России Владимира Путина, ряда российских политиков, бизнесменов и военачальников.

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