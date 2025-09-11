У Джорджо Армани нашли два завещания

Итальянский модельер Джорджо Армани, который умер 4 сентября на 92-м году жизни, оставил два рукописных завещания. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на нотариальный архив Милана.

По данным издания, документы были вскрыты 9 сентября, на следующий день после похорон. Первое завещание датировано 15 марта, второе — 5 апреля. Их содержание пока не раскрывается.

Анонсирован фильм о жизни и творчестве Джорджо Армани

У Армани не было детей; наследниками могут стать его младшая сестра, две племянницы и племянник. При жизни дизайнер владел почти 100% акций группы Armani, а также значительным количеством недвижимости и произведений искусства.

Модельер скончался в окружении родных за несколько недель до юбилейных мероприятий в честь 50-летия его бренда, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
