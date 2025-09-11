У Джорджо Армани нашли два завещания

Итальянский модельер Джорджо Армани, который умер 4 сентября на 92-м году жизни, оставил два рукописных завещания. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на нотариальный архив Милана.

По данным издания, документы были вскрыты 9 сентября, на следующий день после похорон. Первое завещание датировано 15 марта, второе — 5 апреля. Их содержание пока не раскрывается.