В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за продажу алкоголя у школ
Законодательное собрание Амурской области направило в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за торговлю алкоголем в местах, где это запрещено. Документ размещен в думской электронной базе.
Согласно инициативе, штрафы для должностных лиц составят от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Также может применяться конфискация продукции.
Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на усиление ответственности за нарушения при розничной продаже алкоголя.
В частности — рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями, передает «Радиоточка НСН».
