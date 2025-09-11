В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за продажу алкоголя у школ

Законодательное собрание Амурской области направило в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за торговлю алкоголем в местах, где это запрещено. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, штрафы для должностных лиц составят от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Также может применяться конфискация продукции.