В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за продажу алкоголя у школ

Законодательное собрание Амурской области направило в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за торговлю алкоголем в местах, где это запрещено. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, штрафы для должностных лиц составят от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Также может применяться конфискация продукции.

Губернатор Камчатки пообещал ужесточить продажу алкоголя

Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на усиление ответственности за нарушения при розничной продаже алкоголя.

В частности — рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
ТЕГИ:АлкогольШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры