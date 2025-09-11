Дочь Ивана Сухова рассказала о домогательствах ради защиты братьев и сестер

Анна, старшая дочь многоженца Ивана Сухова, публично заявившая о домогательствах со стороны отца, решилась предать ситуацию огласке ради своих братьев и сестер. Об этом NEWS.ru сообщила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, девушка опасается, что другие дети Сухова могли столкнуться с аналогичным насилием.

Адвокат: Многоженец Сухов не избежит наказания по уголовному делу

Вербицкая-Линник назвала семью Сухова «сектоподобным сообществом» с внутренними правилами, противоречащими российскому законодательству. Она подчеркнула, что дети в такой среде воспринимают ненормальные условия как должное.

Адвокат добавила, что действия главы семьи могли неоднократно нарушать уголовный закон и что в первую очередь защита необходима детям, оставшимся внутри этого сообщества, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Страница Ивана Сухова в VK
ТЕГИ:Многодетные СемьиДомогательства

Горячие новости

Все новости

партнеры