Дочь Ивана Сухова рассказала о домогательствах ради защиты братьев и сестер

Анна, старшая дочь многоженца Ивана Сухова, публично заявившая о домогательствах со стороны отца, решилась предать ситуацию огласке ради своих братьев и сестер. Об этом NEWS.ru сообщила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, девушка опасается, что другие дети Сухова могли столкнуться с аналогичным насилием.