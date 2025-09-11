Танец Газманова стал вирусным и превратился в флешмоб

Народный артист России Олег Газманов неожиданно обрел популярность среди молодежи. После его выступления на фестивале «Новая волна» пользователи соцсетей начали повторять танец певца под песню «Я по жизни загулял» 1994 года выпуска. Видео быстро превратилось во флешмоб «Танцуй как Газманов», пишет «ФедералПресс».

Финальным элементом танца стал полуприсед с «уходом» в сторону. Газманов активно поддерживает интерес к флешмобу: он делится подробным разбором движений, выкладывает «уроки» в соцсетях и даже объявил конкурс на лучший танцевальный вариант.

Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи

Отдельным поводом для интернет-шуток стали «сильные и уверенные колени» артиста. Эта фраза, появившаяся в комментариях, превратилась в мем.

По словам музыкальных экспертов, успех объясняется трендом молодежи на «старое» и эмоциональное искусство. Энергичные выступления Газманова с элементами спортивной хореографии соответствуют этим настроениям и перекликаются с популярностью «ностальгических» артистов, вроде Татьяны Булановой, передает «Радиоточка НСН».

Фото: соцсети Олега Газманова
