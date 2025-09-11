Сийярто: Рубио заверил, что Трамп продолжит мирные усилия по Украине

Президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от действий по урегулированию конфликта на Украине и добивается установления мира в Европе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ссылаясь на телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам министра, Рубио подчеркнул, что американский лидер «не сдастся» и продолжит миротворческие шаги. Сийярто отметил, что значительная часть европейских политиков мешает этим инициативам, однако Венгрия поддерживает позицию Трампа и рассчитывает на успех его усилий.

Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

В августе Дональд Трамп на саммите с Владимиром Путиным в Анкоридже заявил, что рассчитывает в течение ближайших месяцев выработать основу для прекращения боевых действий на Украине. По его словам, Вашингтон готов предложить «реалистичный план», который устроит обе стороны.

Помимо этого, в том же месяце Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Тогда он подчеркнул, что не намерен снижать военную помощь Киеву, но настаивает на необходимости прямого диалога Украины и России для достижения мира, передает «Радиоточка НСН».

