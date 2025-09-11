Никаких массовых сокращений грядущей осенью не планируется, сказал в эфире НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Этой осенью 12% компаний планируют сократить персонал — на 4 п.п. больше, чем в конце прошлого года, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передают «Известия». Вдвое сократилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников: сейчас это лишь четверть, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство же намерено сохранить действующий штат. Захаров назвал этот прогноз ерундой.