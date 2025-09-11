В SuperJob опровергли осеннюю волну сокращений персонала
Новости о 12% компаний, которые якобы планируют сокращать свой персонал — не что иное, как флуктуация на рынке, сказал НСН Алексей Захаров.
Никаких массовых сокращений грядущей осенью не планируется, сказал в эфире НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Этой осенью 12% компаний планируют сократить персонал — на 4 п.п. больше, чем в конце прошлого года, показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передают «Известия». Вдвое сократилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников: сейчас это лишь четверть, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство же намерено сохранить действующий штат. Захаров назвал этот прогноз ерундой.
«Это полная ерунда. Всегда какие-то компании сокращают людей, в какие-то — нанимают. Это просто погрешность, флуктуация на рынке. Всегда 50% компаний сокращают персонал, и они же могут нанимать в это же самое время. Так, на одних проектах сокращают людей, на других — нанимают. Это же живая история. Ничего экстраординарного не происходит, людям не надо паниковать», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций искусственному интеллекту (ИИ) ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности.
