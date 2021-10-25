«Никакой политики»: «Газпром» пригрозил оставить Молдавию без газа за многомиллионные долги

«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев не оплатит долг. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что сейчас он составляет 433 миллиона долларов. А с учётом просроченных платежей сумма достигает 709 миллионов долларов. Вина за «весьма сложную» ситуацию лежит на Кишиневе, заявил Куприянов. Также он отметил, что в случае, если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, «Газпром» остановит поставки в Молдавию. Куприянов подчеркнул, что «здесь нет никакой политики»: «Газпром» не может работать себе в убыток.

Так откуда же у Молдавии появился столь внушительный долг за газ? Пролил свет на эту ситуацию бывший премьер-министр страны Ион Кику. По его словам, Молдавия задолжала России почти 400 миллионов долларов в период с 2011 по 2015 годы.

«Долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени) и сформирован следующим образом: $39,3 млн (8,8%) — 2006–2007 годы, $394,1 млн (88,7%) — 2011–2015 годы, $10,7 млн (2,4%) — сентябрь 2021 года», — написал экс-премьер в своем Telegram-канале.

При этом Кику подчеркнул, что с 2016 года по август 2021-го «не было накоплено ни одного цента долга». Экс-премьер заключил, что большую часть Молдавия задолжала «в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве».

В свою очередь, заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что газовый кризис в Молдавии – на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.