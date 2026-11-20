Россиян предупредили о блокировке счета из-за обмена валюты за границей
Итогом обмена валюты за границей через посредников в мессенджерах может стать потеря денег и блокировка счет. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил директор по стратегическому партнерству EXFM Владимир Мясищев.
Он указал, что чаще всего встечается схема, в рамках которой в местном чате предлагают обменять рубли по курсу лучше банковского. Наличные же обещают выдать в городе. После перевода человек лишается своих денег.
По его словам, подобные объявления в мессенджерах, как правило, ведут к мошенникам. Поэтому такие сервисы следует проверять. У надёжных есть сайт, офис в картах и номер лицензии. Бота или канал, через который идет обмен, также должны быть верифицированы.
«Предоплата допустима, если сервис проверен... Есть лицензия, сайт, офис и репутация — платить заранее можно. Подтверждений нет — не переводите ничего», — указал Мясищев.
Эксперт также предупредил, что посредники могут не проверять источники поступивших к ним денег. И среди операций регулярно оказываются сомнительные средства. В этом случае банк может расценить операцию, как подозрительную, и заблокировать счет, после чего клиента попросят объяснить происхождение средств.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что контроль за вывозом наличной валюты позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти $180 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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