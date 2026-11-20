Театр «Ленком Марка Захарова» создал прецедент, работая 25 лет по схеме, которая привела к тому, что права на его спектакли и постановки самого Захарова оказались у «непонятных дяденек», заявил в интервью НСН директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Ранее сообщалось, что президент «Ленкома» Марк Варшавер и театральный продюсер Валерий Янклович стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», выяснилась, что права почти на все спектакли театра, в том числе постановки Марка Захарова, принадлежат Янкловичу. Крок подтвердил эту информацию и объяснил, как работал «Ленком».