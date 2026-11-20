«По 40% 25 лет»: Раскрыта «схема Ленкома», оставившая театр без прав на свои спектакли
Марк Варшавер не придумывал «втихушку» эту схему, она была узаконена и долгие годы приносила продюсерам по 40% с каждого проданного билета, сказал в эфире НСН Кирилл Крок.
Театр «Ленком Марка Захарова» создал прецедент, работая 25 лет по схеме, которая привела к тому, что права на его спектакли и постановки самого Захарова оказались у «непонятных дяденек», заявил в интервью НСН директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Ранее сообщалось, что президент «Ленкома» Марк Варшавер и театральный продюсер Валерий Янклович стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», выяснилась, что права почти на все спектакли театра, в том числе постановки Марка Захарова, принадлежат Янкловичу. Крок подтвердил эту информацию и объяснил, как работал «Ленком».
«Обычно в нормальных театрах права на спектакли принадлежат самому театру, но в «Ленкоме» работала определенная схема. Театр на протяжении 25 лет не брал у учредителя ни копейки денег на создание новых спектаклей, аргументируя это тем, что есть частная продюсерская компания, которая дает деньги на постановки. За это с каждого проданного билета театр выплачивает определенный процент продюсерской компании. Насколько я знаю, там цифра около 40% с каждого билета. Это прецедент, который создан именно театром «Ленком», в других театрах я с таким не сталкивался. В итоге сегодня все знаковые спектакли Марка Анатольевича Захарова не принадлежат театру, а принадлежат двум каким-то непонятным дяденькам, неизвестным бизнесменам с американским гражданством», - возмутился Крок.
Он объяснил, по какой схеме обычно работают государственные театры.
«В нормальных театрах выпускают премьеры за собственное средства или средства, которое дает учредитель. Все права принадлежат театру, который выплачивает авторское вознаграждение. Например, автору пьесы от 1 до 5%, автору перевода от 1 до 5%, режиссеру, художнику, хореографу, композитору. Государство вкладывает бюджетные средства налогоплательщиков для поддержки театрального искусства. Для того, чтобы билеты в театр были доступны для большинства людей. Поэтому все права должны принадлежать создателям. Кто заказчик создания спектакля? Театр. Дальше театр создает творческую команду: режиссера, художника, композитора, хореографа, берет определенную пьесу, с автором заключает договор на ее использование. А здесь получается, что на территории театра с государственными ресурсами персонал создает спектакль, который не принадлежит театру. То есть в любой момент эти продюсеры могут отозвать права и «Ленком» не сможет ни один спектакль показывать», - подчеркнул директор Театра Вахтангова.
При этом, по словам Крока, эта схема была узаконена.
«Это не то, что Варшавер какую-то схему сам втихушку сделал, все было узаконено. В прежние годы даже гордились тем, что «Ленком» не берет никаких денег на новые постановки у государства, а сам находит инвестора. Но по факту получается, что спектакли Марка Анатольевича идут по 20 лет, являются шедеврами театрального искусства, но выясняется, что они фактически театру не принадлежат. Театр, который 25 лет с каждого проданного билета выплачивает 40% - ни один инвестиционный фонд в мировой финансовой истории таких процентов никогда не обещал, а здесь – пожалуйста! Это узаконенная схема увода денег театра в частный бизнес», - заключил собеседник НСН.
Актер Станислав Садальский ранее заявил «Радиоточке НСН», что уголовное дело в отношении президента «Ленкома» Марка Варшавера является «возмездием» за то, что в театре «обижали» актрису Александру Захарову, дочь Марка Захарова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории
- «Пугающе идеально!»: Какие угрозы таит в себе использование ИИ школьниками
- Россиянам рассказали об опасности очков, заказанных по старому рецепту
- «По 40% 25 лет»: Раскрыта «схема Ленкома», оставившая театр без прав на свои спектакли
- В НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до одного рубля
- Мэр Владикавказа Мильдхизов объявил о своей отставке
- Хватит одной причины: Почему банк может отказать в кредитных каникулах
- Россиян предупредили о блокировке счета из-за обмена валюты за границей
- «Терпел и радовался»: Горобченко рассказал о работе над фильмом «Особый пациент»
- Захарова заявила, что Россия примет меры в случае закрытия Эстонией границы