Мэр Владикавказа Мильдхизов объявил о своей отставке
Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдхизов в своём Telegram-канале объявил, что принял решение уйти в отставку.
По его словам, пять лет, в течение которых он занимал пост градоначальника, были «насыщенными, интересными и непростыми».
Чиновник поблагодарил жителей Владикавказа за обратную связь и оказанное доверие, а главу республики Сергея Меняйло - за поддержку.
«Владикавказ - город, в котором я родился, вырос и состоялся... Он навсегда со мной, в моем сердце, и так будет всегда», - написал Мильдхизов.
Причину, по которой было принято решение об отставке, он не уточнил.
Ранее Евгений Наумов досрочно покинул пост главы администрации Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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