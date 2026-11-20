По его словам, пять лет, в течение которых он занимал пост градоначальника, были «насыщенными, интересными и непростыми».

Чиновник поблагодарил жителей Владикавказа за обратную связь и оказанное доверие, а главу республики Сергея Меняйло - за поддержку.

«Владикавказ - город, в котором я родился, вырос и состоялся... Он навсегда со мной, в моем сердце, и так будет всегда», - написал Мильдхизов.

Причину, по которой было принято решение об отставке, он не уточнил.

Ранее Евгений Наумов досрочно покинул пост главы администрации Краснодара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

