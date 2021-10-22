В Молдавии из-за нехватки газа потушили Вечный огонь на главном мемориале
Минобороны Молдавии заявило, что на мемориале славы советских солдат в Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что поставка природного газа на Мемориальном комплексе «Вечность» была временно отключена, частицу огня перенесли в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан Великий».
В министерстве объяснили, что такое решение было принято из-за снижения давления в газовой трубе, что, в сочетании с сильным ветром, приводит к задуванию пламени. Компания «Кишинев-газ» неоднократно получала жалобы на утечку газа в подобной ситуации, однако проблема до сих пор не решена.
Ранее компания «Молдовагаз» призвала потребителей уменьшить расход газа по причине того, что фактическое суточное потребление голубого топлива превысило поставляемый ПАО «Газпром» объём.
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