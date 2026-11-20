Она пояснила, что показатель без контекста легко может стать поводом для паники. Человек, который видит отклонение, но не понимает его причин, в итоге начинает искать болезнь там, где достаточных оснований для тревоги нет.

По её словам, внимание к здоровью - полезная привычка. Однако страх что-либо упустить лишь «усиливает тревожные ощущения». Это приводит к тому, что тревога и хронический стресс взаимно усиливают друг друга, что приводит к повышенному возбуждению нервной системы, нарушению сна и работы оси «мозг — кишечник». В результате человек начинает замечать новые симптомы и беспокоиться ещё сильнее.

«Если после проверки показателей вы занялись делами и беспокойство ушло, все в порядке, а если мысли о цифрах не отпускают и мешают уснуть, стоит ограничить поток информации о здоровье», — указала врач.

Вострякова добавила, что данные трекера достаточно смотреть раз в неделю и в динамике, а анализы сдавать по назначению специалиста и с ним же обсуждать результаты.

Ранее эндокринолог-диетолог Владимир Майоров рассказал, что резкое усиление потоотделения не всегда связано с жарой, спортом или волнением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

