Россиянам объяснили, когда забота о здоровье может усиливать тревожность
Контролировать здоровье помогают трекеры, приложения, доступные лабораторные тесты и советы из соцсетей, однако чем больше цифр, тем больше поводов для тревоги. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила кандидат медицинских наук, заведующая отделением физиотерапии и врач-невролог Медицинского курорта VERBA Светлана Вострякова.
Она пояснила, что показатель без контекста легко может стать поводом для паники. Человек, который видит отклонение, но не понимает его причин, в итоге начинает искать болезнь там, где достаточных оснований для тревоги нет.
По её словам, внимание к здоровью - полезная привычка. Однако страх что-либо упустить лишь «усиливает тревожные ощущения». Это приводит к тому, что тревога и хронический стресс взаимно усиливают друг друга, что приводит к повышенному возбуждению нервной системы, нарушению сна и работы оси «мозг — кишечник». В результате человек начинает замечать новые симптомы и беспокоиться ещё сильнее.
«Если после проверки показателей вы занялись делами и беспокойство ушло, все в порядке, а если мысли о цифрах не отпускают и мешают уснуть, стоит ограничить поток информации о здоровье», — указала врач.
Вострякова добавила, что данные трекера достаточно смотреть раз в неделю и в динамике, а анализы сдавать по назначению специалиста и с ним же обсуждать результаты.
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