Захарова заявила, что Россия примет меры в случае закрытия Эстонией границы
Решение властей Эстонии о закрытии границы с Россией полностью вписывается в русофобскую линию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как пишет RT, она отметила, что эти действия «фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока».
Дипломат добавила, что, в случае реализации Эстонией этих планов, Россия «примет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов».
Ранее в эстонском правительстве сообщили о закрытии всех автомобильных КПП на границе с Россией с 1 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории
- «Пугающе идеально!»: Какие угрозы таит в себе использование ИИ школьниками
- Россиянам рассказали об опасности очков, заказанных по старому рецепту
- «По 40% 25 лет»: Раскрыта «схема Ленкома», оставившая театр без прав на свои спектакли
- В НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до одного рубля
- Мэр Владикавказа Мильдхизов объявил о своей отставке
- Хватит одной причины: Почему банк может отказать в кредитных каникулах
- Россиян предупредили о блокировке счета из-за обмена валюты за границей
- «Терпел и радовался»: Горобченко рассказал о работе над фильмом «Особый пациент»
- Захарова заявила, что Россия примет меры в случае закрытия Эстонией границы