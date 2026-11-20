Как пишет RT, она отметила, что эти действия «фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока».

Дипломат добавила, что, в случае реализации Эстонией этих планов, Россия «примет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов».

Ранее в эстонском правительстве сообщили о закрытии всех автомобильных КПП на границе с Россией с 1 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

