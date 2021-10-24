Пушков дал совет Молдавии на фоне газового кризиса

«Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что США не спешат прийти Молдавии на помощь, предпочитая экспортировать сжиженный природный газ в другие страны.

Как сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Молдавии Андрей Герус, переживающая трудности в энергетической сфере страна, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.

В «Газпроме» заявили, что прекратят поставки российского газа в Кишинев, если Молдавия не оплатит имеющийся долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

