Пушков дал совет Молдавии на фоне газового кризиса
Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым.
«Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что США не спешат прийти Молдавии на помощь, предпочитая экспортировать сжиженный природный газ в другие страны.
Как сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Молдавии Андрей Герус, переживающая трудности в энергетической сфере страна, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.
В «Газпроме» заявили, что прекратят поставки российского газа в Кишинев, если Молдавия не оплатит имеющийся долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 678 / сут.
Умерли
230 тыс.+1 075 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+26 077 / сут.
- Пушков дал совет Молдавии на фоне газового кризиса
- Житель Орска подозревается в убийстве девушки
- Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года
- Более двух тысяч мигрантов вышли в сторону американской границы
- В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек
- Шторм «Рик» превратился в ураган на пути к побережью Мексики
- Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за желание его убить
- Назван возможный гонорар Собчак за работу ведущей свадьбы в Италии
- В Грузии опровергли заявление о необходимости госпитализации Саакашвили
- Подруга погибшей от выстрела Болдуина оператора Хатчинс рассказала о ее переезде в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru