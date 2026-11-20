«Терпел и радовался»: Горобченко рассказал о работе над фильмом «Особый пациент»
Актер Сергей Горобченко рассказал НСН о том, как на него повлияла работа над остросюжетной драмой «Особый пациент».
Чтобы раскрыть своего персонажа без возможности использовать мимику, актеру Сергею Горобченко приходилось полностью погружаться в спектр чувств человека, прошедшего боевые действия. В интервью НСН он признался, что испытал облегчение, что эти события с ним происходили на съемочной площадке, а не в реальной жизни.
Через полтора месяца после кинотеатральной премьеры драматический триллер «Особый пациент» появился на стримингах. Сюжет фильма строится вокруг блестящего пластического хирурга, который ставит на первое место личные амбиции. Однажды он берется за самый сложный случай в своей практике — восстановление лица старшине Ивану Перхуну, получившему тяжелое ранение в зоне боевых действий.
Роль Перхуна в ленте сыграл актер Сергей Горобченко. Он рассказал о сложностях работы в условиях, когда мимика — главный инструмент актера — большую часть съемочного процесса была недоступна.
«Я старался почувствовать и понять, что может переживать человек в данных обстоятельствах. Это и играл. Грим был сложный и долгий. Это была силиконовая маска. Так нужно было для этой роли. Спокойно терпел и радовался, что эта ситуация происходит со мной в кино, а не в реальности», — признался собеседник НСН.
Актер отметил, что общался с реальными участниками боевых действий при подготовке к роли.
«Сегодняшняя ситуация СВО каждый день дает почву для серьезных и глубоких размышлений. Достаточно было этой информации и общения с людьми, принимающими в ней непосредственное участие. Смысл фильма в том, что постепенно каждый будет вынужден определиться, на какой он стороне. Серединки не будет. Это духовный бой. Нужно держаться своих корней. Мы — русские люди. Православный крещенный человек, не носящий креста, либо вернется в лоно церкви, либо сгинет в сомнениях и кошмарах современных реалий», — отметил Горобченко.
Ленту снял режиссер Вячеслав Рогожкин, он же написал сценарий к фильму. Помимо Горобченко в картине сыграли Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев и другие.
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