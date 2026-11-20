Чтобы раскрыть своего персонажа без возможности использовать мимику, актеру Сергею Горобченко приходилось полностью погружаться в спектр чувств человека, прошедшего боевые действия. В интервью НСН он признался, что испытал облегчение, что эти события с ним происходили на съемочной площадке, а не в реальной жизни.

Через полтора месяца после кинотеатральной премьеры драматический триллер «Особый пациент» появился на стримингах. Сюжет фильма строится вокруг блестящего пластического хирурга, который ставит на первое место личные амбиции. Однажды он берется за самый сложный случай в своей практике — восстановление лица старшине Ивану Перхуну, получившему тяжелое ранение в зоне боевых действий.