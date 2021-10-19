Газовый тупик по вине ЕС. Кто ответит за топливный кризис в Молдавии?

Глава Центра постсоветских исследований РАН считает Еврокомиссию ответственной за ситуацию с ценами на газ.

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.

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Накануне Румыния вынесла тему газового кризиса в Молдавии на обсуждение глав МИД Евросоюза на заседании Совета ЕС в Люксембурге и призвала оказать Кишинёву финансовую поддержку. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии объявила «режим тревоги» в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на российский газ. Действующий договор «Молдова-газ» с «Газпромом» истек 30 сентября, а переговоры о продлении соглашения пока не завершены. Сейчас Молдавия импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, однако его не хватает.

По словам Леонида Вардомского, такая ситуация определяется сразу несколькими факторами:

«В Молдавии переплетены экономическая, политическая составляющие и морально-этический аспект. Политический фактор заставляет «Газпром» не давать никаких скидок, а идти строго по регламентам ЕС. Чисто гуманитарные соображения говорят о том, что надо как-то идти на компромисс. Молдавия оказалась в неожиданном тупике. Раньше она была транзитной страной, через неё шёл газ в Румынию и в Болгарию. Сейчас этот путь фактически закрыт».

Кишинёв просит снизить цену на газ, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за тыс. куб. м. Взамен он предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений третьего энергетического пакета ЕС, где затрагиваются инвестиции «Газпрома» в Молдавии.

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Евросоюз считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Этой теме будет посвящено следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам в ноябре.

При этом Боррель подчеркнул, что Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не выделяет дополнительных объемов. Он назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе «идеальным штормом», когда ряд объективных факторов совпал по времени.

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