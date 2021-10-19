Газовый тупик по вине ЕС. Кто ответит за топливный кризис в Молдавии?

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.