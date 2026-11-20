Сегодня банки не успевают справляться с таким большим числом просящих о кредитных каникулах, к тому же для отказа в них достаточно неверной формулировки об отсутствии у заявителя работы. Об этом НСН рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

В Центробанк поступает всё больше жалоб на нарушения при предоставлении кредитных каникул. За девять месяцев 2026 года число таких обращений от заемщиков выросло более чем в полтора раза — примерно до 4,4 тыс. Люди сообщают об отказах, затягивании рассмотрения заявлений и неправомерных начислениях во время отсрочки, пишут «Известия». Это происходит на фоне рекордного спроса: только за II квартал за каникулами обратились более 300 тыс. клиентов кредитных организаций. Крылов раскрыл, под каким «предлогом» банки сегодня могут отказать в предоставлении такой услуги.

«Сегодня есть большая проблема по обязательствам у населения. Такие заявления поступают в банк постоянно. Банк просто физически не может справиться с таким объемом. К тому же существует регламент, по которому нужно обязательно предоставить в банк документы, подтверждающие, почему в отношении заемщика должна быть такая процедура. Зачастую отказы связаны с якобы потерей работы, а на самом деле по трудовой книжке человек был уволен по собственному желанию. Это большая разница. Это уже является одним из оснований для отказа от банка. Бывает, что человек не подтвердил источники дохода. Если человек приобрел где-то автомобиль, земельный участок, заплатил какому-то другому кредитору долг — это все отражается в различных реестрах. Банки это видят и могут отказать. Но надо разбираться в каждом конкретном вопросе отдельно», — рассказал он.