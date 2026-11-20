«В духе Гая Ричи»: Какой должна быть экранизация GTA, чтобы угодить фанатам
Экранизация GTA вполне могла бы получиться в духе Гая Ричи с примесью Квентина Тарантино, заявил НСН Михаил Пименов.
Экранизация GTA в случае, если кто-то все-таки осмелиться на это, должна быть динамичной и полной свободы, безумия, сатиры и провокационности, сказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Пока геймеры по всему миру исследуют виртуальные улицы в Grand Theft Auto, у поклонников культовой франшизы появился весомый повод для обсуждений. Руководство Take-Two не исключает возможности переноса знаменитой игры на большие и малые экраны. Как заявил глава компании Штраус Зельник в эфире The David Rubenstein Show, студия готова экранизировать свою интеллектуальную собственность, но только при одном условии: если творческие команды будут по-настоящему увлечены проектом и сочтут, что он сможет привлечь и порадовать аудиторию. По мнению Пименова, с такой задачей вполне могли бы справиться такие режиссеры, как Гай Ричи или Квентин Тарантино.
«Экранизация GTA вполне могла бы получиться в духе Гая Ричи, с примесью Тарантино — и это, пожалуй, наиболее органичный путь для переноса игровой вселенной на экран. GTA сама по себе во многом построена на криминальных историях, чёрном юморе, абсурдных ситуациях, колоритных персонажах и сатире на американское общество. Здесь есть всё, что нужно для яркого криминального кино», – отметил Пименов.
Также собеседник НСН поделился своим видением того, как могла бы выглядеть экранизация GTA.
«Я бы представил это как динамичную историю с несколькими параллельными сюжетными линиями, которые постепенно переплетаются и приводят к масштабной развязке. При этом важно не пытаться просто перенести на экран игровые миссии и узнаваемые сцены. Нужно сохранить главное, за что любят GTA: атмосферу полной свободы, ощущение безумного мира, сатиру, провокационность и непредсказуемость происходящего. Зритель должен чувствовать, что в этом городе возможно абсолютно всё», – добавил Пименов.
Ранее главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев рассказал НСН, почему ажиотаж вокруг GTA VI не повлияет на посещаемость кинотеатров.
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