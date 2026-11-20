Экранизация GTA в случае, если кто-то все-таки осмелиться на это, должна быть динамичной и полной свободы, безумия, сатиры и провокационности, сказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Пока геймеры по всему миру исследуют виртуальные улицы в Grand Theft Auto, у поклонников культовой франшизы появился весомый повод для обсуждений. Руководство Take-Two не исключает возможности переноса знаменитой игры на большие и малые экраны. Как заявил глава компании Штраус Зельник в эфире The David Rubenstein Show, студия готова экранизировать свою интеллектуальную собственность, но только при одном условии: если творческие команды будут по-настоящему увлечены проектом и сочтут, что он сможет привлечь и порадовать аудиторию. По мнению Пименова, с такой задачей вполне могли бы справиться такие режиссеры, как Гай Ричи или Квентин Тарантино.