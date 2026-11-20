Вместе с уменьшение нижнего порога тарифов Банк России предложил повысить верхнюю границу базового тарифа на 20% для обычных автовладельцев, на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых на регулярных перевозках, и на 6,6% — для общественного транспорта. Шапарин подчеркнул, что фактически реальностью станут именно эти показатели.

«На эту цифру подорожают все полисы ОСАГО. Для многих водителей это абсолютно неподъемные цифра. Плюс к тому, не решена проблема с доступностью полисов. Многим категориям водителей вообще полисы не продают, и поэтому Банк России предлагает продавать коммерческий продукт ОСАГО через портал госуслуг, превращая его в маркетплейс для страховых компаний. При этом сами страховые много лет подряд говорили, что будут продавать полисы всем, будут внедрять перестраховочный пул, распределять тех, кому они продавать страховку не хотят, с помощью Российского союза автостраховщиков. Ничего из этого не произошло, поэтому сейчас Центробанк пытается каким-то образом устранить эту проблему с доступностью полисов. Но я считаю, что здесь нужно действовать четко и жестко. Если есть случаи отказа в оформлении полисов ОСАГО, у компаний, которые допускают это, нужно отзывать лицензии. И нужно создавать государственную корпорацию по ОСАГО. Тогда мы увидим первого игрока, который будет продавать полис всем», — заявил Шапарин.

Ранее начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев объяснял НСН, что из-за возможного повышения лимитов выплат по ОСАГО цены на полисы вырастут не более, чем на 10%.

