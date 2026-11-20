В НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до одного рубля
Предлагаемые Центробанком меры не повысят доступности «автогражданки», заявил НСН Антон Шапарин.
Фактически для автовладельцев стоимость «автогражданки» только вырастет, причем цены для многих будут неподъемные, потому что на практике безаварийные водители никаких скидок при покупке полисов ОСАГО не получают, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Снизить до одного рубля нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО для всех категорий транспорта и водителей предложил Банк России, сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что эта мера позволит удешевить страховые полисы для аккуратных автомобилистов, на которых приходится более 79% продаж годовых страховок. Однако Шапарин уверен, что тарифы на автостраховку вырастут для всех водителей.
«Мы давно ждали, что нижняя граница ценового коридора пробьет дно и уйдет в отрицательную зону, где за оформление полисов ОСАГО водителям будут доплачивать. Сейчас до этого остался один шаг, потому что нижнюю границу установили в один рубль. Понятно, что дальше пользоваться этим заменителем слова "рост цен" — этим тарифным коридором — не получится. Нужно будет придумывать какой-то новый заменитель, чтобы не пугать россиян ростом цен, так как нас ждет повышение тарифа. Если Центробанк что-то предлагает сделать, то это не декларация, действительно собираются повышать тарифы. Так что россиянам придется платить за страховку все больше и больше. Тарифы вырастут для всех, а все рассказы, что безаварийные водители будут страховаться по тарифу, ближе к одному рублю, абсолютно безосновательны, потому что мы видим на множестве реальных примеров, как водители с десятками лет безаварийного стажа получают каждый год растущие в стоимости полисы ОСАГО. Поэтому система ОСАГО движется к своему закономерному концу в нынешней конфигурации», — считает он.
Вместе с уменьшение нижнего порога тарифов Банк России предложил повысить верхнюю границу базового тарифа на 20% для обычных автовладельцев, на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых на регулярных перевозках, и на 6,6% — для общественного транспорта. Шапарин подчеркнул, что фактически реальностью станут именно эти показатели.
«На эту цифру подорожают все полисы ОСАГО. Для многих водителей это абсолютно неподъемные цифра. Плюс к тому, не решена проблема с доступностью полисов. Многим категориям водителей вообще полисы не продают, и поэтому Банк России предлагает продавать коммерческий продукт ОСАГО через портал госуслуг, превращая его в маркетплейс для страховых компаний. При этом сами страховые много лет подряд говорили, что будут продавать полисы всем, будут внедрять перестраховочный пул, распределять тех, кому они продавать страховку не хотят, с помощью Российского союза автостраховщиков. Ничего из этого не произошло, поэтому сейчас Центробанк пытается каким-то образом устранить эту проблему с доступностью полисов. Но я считаю, что здесь нужно действовать четко и жестко. Если есть случаи отказа в оформлении полисов ОСАГО, у компаний, которые допускают это, нужно отзывать лицензии. И нужно создавать государственную корпорацию по ОСАГО. Тогда мы увидим первого игрока, который будет продавать полис всем», — заявил Шапарин.
Ранее начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев объяснял НСН, что из-за возможного повышения лимитов выплат по ОСАГО цены на полисы вырастут не более, чем на 10%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Пугающе идеально!»: Какие угрозы таит в себе использование ИИ школьниками
- Россиянам рассказали об опасности очков, заказанных по старому рецепту
- «По 40% 25 лет»: Раскрыта «схема Ленкома», оставившая театр без прав на свои спектакли
- В НАС сообщили о коварстве снижения нижней границы тарифа ОСАГО до одного рубля
- Мэр Владикавказа Мильдхизов объявил о своей отставке
- Хватит одной причины: Почему банк может отказать в кредитных каникулах
- Россиян предупредили о блокировке счета из-за обмена валюты за границей
- «Терпел и радовался»: Горобченко рассказал о работе над фильмом «Особый пациент»
- Захарова заявила, что Россия примет меры в случае закрытия Эстонией границы
- Россиянам объяснили, когда забота о здоровье может усиливать тревожность