Политика подвела. Энергокризис в Молдавии углубится

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

«Долгосрочные договоры завершаются, а новые как составлять, когда ЕС издал директиву о том, что цена должна определяться на бирже, не понятно. Сейчас газ стоит 1200 – 1300 долларов за одну тысячу кубометров. Раньше цена была привязана к нефти, но ЕС отказался от этой системы. Ценовой фактор сейчас всех лихорадит, тем более, Молдавия - одна из беднейших стран в Европе. Низкую цену «Газпром» не может ставить, потому что это будет прецедент, все захотят, и он теряет деньги. Если поставит высокую – страны не смогут покупать», - пояснил эксперт.

Действующий договор «Молдова-газ» с «Газпромом» истек 30 сентября, а переговоры о продлении соглашения пока не завершены. Сейчас Молдавия импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, однако его не хватает.

По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, у молдавской стороны нет иного выхода из ситуации, как приобретать российский газ по рыночной цене напрямую у «Газпрома» или через посредников. Об этом эксперт заявил в комментарии RT.

«В республике решили слепо руководствоваться установками ЕС, не стали сильно напрягаться и думать, просчитывать, как смягчить возможные резкие колебания рынка. Никто в Молдавии об этом не побеспокоился. Вместо этого на первый план выдвинули политические лозунги: Молдавия намерена дистанцироваться от России, она подчёркивает свою ориентированность на ЕС. Но реальность, когда молдавской промышленности просто не хватает газа, подводит Кишинёв к необходимости сотрудничать с Москвой», — пояснил эксперт.

Если о прямых закупках газа у «Газпрома» Кишиневу не удастся договориться, по мнению Кулагина, энергокризис в Молдавии только углубится.

