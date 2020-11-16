«Россия не альтернатива». Почему Додон проиграл выборы в Молдавии?

Очередная победа проевропейского политика в постсоветской стране совершенно не удивила замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, который в эфире НСН объяснил, почему проигрывают пророссийский кандидат вновь проиграл.

По его словам, проблема не во внешней политике России, а во внутренней.

«Дело в экономике. Россия говорит об особом пути, но при этом реально в экономике повторяет западный путь. В России существует капитализм явно олигархического типа и потому альтернативным примером российский путь развития являться не может. Да и динамика развития экономики у нас далеко не китайская. Потому все логично – когда мы говорим: "давайте с нами", то мы чем привлекаем? Тем, что у нас олигархи владеют десятками миллиардов долларов, а у них на Западе – сотнями?» - задается риторическим вопросом политолог.

Он пояснил, что «мягкая сила» может использоваться тогда, когда есть для чего ее использовать. «В России нет привлекательной альтернативной модели, пока мы ее не построили», - рассказал эксперт.