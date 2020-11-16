«Россия не альтернатива». Почему Додон проиграл выборы в Молдавии?
Замдиректора Института стран СНГ в эфире НСН рассказал, почему пророссийские кандидаты проигрывают на постсоветском пространстве.
Лидер проевропейской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду получает 57% голосов избирателей во втором туре президентских выборов после обработки 99% протоколов в Молдавии, нынешний президент страны Игорь Додон получает 43% голосов при явке в 52%. Эксперты ожидают, что она поведет страну прозападным курсом.
Очередная победа проевропейского политика в постсоветской стране совершенно не удивила замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, который в эфире НСН объяснил, почему проигрывают пророссийский кандидат вновь проиграл.
По его словам, проблема не во внешней политике России, а во внутренней.
«Дело в экономике. Россия говорит об особом пути, но при этом реально в экономике повторяет западный путь. В России существует капитализм явно олигархического типа и потому альтернативным примером российский путь развития являться не может. Да и динамика развития экономики у нас далеко не китайская. Потому все логично – когда мы говорим: "давайте с нами", то мы чем привлекаем? Тем, что у нас олигархи владеют десятками миллиардов долларов, а у них на Западе – сотнями?» - задается риторическим вопросом политолог.
Он пояснил, что «мягкая сила» может использоваться тогда, когда есть для чего ее использовать. «В России нет привлекательной альтернативной модели, пока мы ее не построили», - рассказал эксперт.
С другой стороны, не стоит считать, что новый президент Молдавии сможет быстро изменить внешнеполитический курс страны, отмечает Жарихин.
«Эти выборы отнюдь не являются решающими для того, чтобы судить об изменении геополитической ориентации Молдавии. В ней весьма своеобразная конституция, там президент хоть и избирается всенародно, но он не является главной фигурой в стране, таковой является глава правительства. А я бы хотел напомнить, что у Додона до сих пор есть большинство в законодательном собрании Молдавии. Потому Санду в своем проевропейском стремлении столкнется с тем же, с чем столкнулся Додон в своем пророссийском стремлении – с почти полным отсутствием полномочий у президента», - объяснил политолог.
По его словам, Додон потому и проиграл выборы, что слишком много обещал, не имея возможности это реализовать. Основная борьба развернется за места в парламенте, Санду обещала инициировать досрочные выборы, прогнозирует Жарихин.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему действующий президент потерпел поражение на выборах.
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