«Выгоден даже Польше». Кто пострадает «Северного потока-2»?

Он напомнил, что сейчас действует пятилетний контракт на поставки газа через Украину, который очень неудобен для «Газпрома» - суточные лимиты прокачки нельзя переносить даже на день.

«Я думаю, что после истечения этого контракта транзита через Украину больше не будет – маршрут затратный, географически неудобный, ГТС Украины весьма старая и требует сравнительно много энергии для прокачки по ней газа, а в Европе намерены с 2021 года отслеживать так называемый «углеродный след» - сколько энергии потрачено на производство единицы товара. Более того, украинские тарифы на прокачку газа – самые высокие в Европе», - отметил эксперт

При этом он подчеркнул, что новый газопровод в Европе выгоден всем, даже полякам, которые смогут дешевле покупать газ у Германии, а потом продавать его Украине по реверсу. «Однако Польша, демонстрируя лояльность США, пытается проект остановить, чисто по политическим мотивам», - отметил он.

По его словам, стратегия США – запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит остановить. Тогда в Европе будет дефицит газа, цены вырастут и можно будет продавать сланцевый газ из США. По мнению аналитика, на этом фоне весь европейский бизнес обоими руками за возможность выбора поставщиков газа, которую им и дает «Северный поток-2».

«После достройки газопровода у США останется только один способ помешать его работе – ввести санкции с запретом покупать газ у конкретного поставщика, то есть у «Газпрома». Но это радикальный сценарий, так как «Газпром» - крупнейший поставщик газа в Европу, он продает порядка 200 млрд кубометров газа в год. Это будет огромная дыра в газовом балансе Европы. Такие санкции приведут к жесточайшему конфликту между Европой и США», - отметил он.

В этой связи Юшков прогнозирует, что полного запрета не будет, США просто начнут постепенно давить с целью сократить поставки российского газа.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что американцы уже исчерпали свои возможности в противодействии России по строительству газопровода.

