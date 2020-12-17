В Госдуме сочли «дешевкой» идеи США по срыву «Северного потока-2»

«Американцы под давлением собственных компаний пытаются сделать все, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу. У них далеко не все получается», - говорит он.

По словам депутата, в немецком парламенте есть понимание, что американское давление на этот газопровод обусловлено исключительно американскими интересами, которые противоречат потребностям немецкого бизнеса и населения в дешевом газе. Поэтому они готовы приложить все усилия для завершения этого проекта.

«Поэтому нынешние слова Робинсона – это такая простая игра, нацеленная на срыв этого проекта, такие дешевые предложения», - говорит Чепа.

По его мнению, достройку газопровода остановить не получится. «Американцы много достигли, задержав его строительство, но они уже исчерпали свои силы и возможности, постоянные санкции малоэффективны», - заключил Чепа.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН рассказал ранее о международных последствиях победы Джо Байдена на американских выборах.

