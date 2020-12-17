В Госдуме сочли «дешевкой» идеи США по срыву «Северного потока-2»
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что американцы уже исчерпали свои возможности в противодействии России по строительству газопровода.
В США заявили, что продолжат вводить санкции по «Северному потоку - 2». Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что остановка проекта может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. По его версии, в настоящее время Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы. В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что российский МИД занимается дезинформацией, говоря о том, что проект будет завершен.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН рассказал, что все эти предложения США о нормализации отношений в обмен на отказ от «Северного потока-2» бесперспективны.
«Американцы под давлением собственных компаний пытаются сделать все, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу. У них далеко не все получается», - говорит он.
По словам депутата, в немецком парламенте есть понимание, что американское давление на этот газопровод обусловлено исключительно американскими интересами, которые противоречат потребностям немецкого бизнеса и населения в дешевом газе. Поэтому они готовы приложить все усилия для завершения этого проекта.
«Поэтому нынешние слова Робинсона – это такая простая игра, нацеленная на срыв этого проекта, такие дешевые предложения», - говорит Чепа.
По его мнению, достройку газопровода остановить не получится. «Американцы много достигли, задержав его строительство, но они уже исчерпали свои силы и возможности, постоянные санкции малоэффективны», - заключил Чепа.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН рассказал ранее о международных последствиях победы Джо Байдена на американских выборах.
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