Путин: «Северный поток — 2» выгоден Германии и Европе
Строительство «Северного потока — 2» практически завершено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю, что мы работу закончим», — заявил он в ходе большой пресс-конференции.
Российский лидер выразил надежду, что новая администрация США с уважением отнесется к интересам Евросоюза и не будет давить на европейских партнеров из-за «Северного потока — 2».
По словам Путина, этот проект выгоден как Германии, так и Европе. Кроме того, президент отметил, что в Германии у России есть много друзей.
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