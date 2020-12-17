Путин: «Северный поток — 2» выгоден Германии и Европе

Строительство «Северного потока — 2» практически завершено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что мы работу закончим», — заявил он в ходе большой пресс-конференции.

Российский лидер выразил надежду, что новая администрация США с уважением отнесется к интересам Евросоюза и не будет давить на европейских партнеров из-за «Северного потока — 2».

По словам Путина, этот проект выгоден как Германии, так и Европе. Кроме того, президент отметил, что в Германии у России есть много друзей.

