Bild: Байден «может похоронить» «Северный поток - 2»

Джо Байден после прихода к власти в США «может похоронить» строительство газопровода «Северный поток 2». Такое мнение высказал автор Bild Юлиан Репке.

«Газпром» готов к жертве». Как США остановить «Северный поток-2»?

По его словам, Байден, придя к власти, не изменит позиции США по вопросу «Северного потока 2». Свою позицию Репке обосновал планами США ввести новые санкции против ряда компаний, которые могут быть связаны с проектом.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:Северный Поток-2Джо Байден
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