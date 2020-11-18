Bild: Байден «может похоронить» «Северный поток - 2»
Джо Байден после прихода к власти в США «может похоронить» строительство газопровода «Северный поток 2». Такое мнение высказал автор Bild Юлиан Репке.
По его словам, Байден, придя к власти, не изменит позиции США по вопросу «Северного потока 2». Свою позицию Репке обосновал планами США ввести новые санкции против ряда компаний, которые могут быть связаны с проектом.
Ранее стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.
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